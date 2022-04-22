MOTOSİKLETLİ HIRSIZI GÜVENLİK KAMERALARI YAKALATTI

ŞİŞLİ'de hırsızlık yapacağı işyerine motosikletle giden E.Y. (18), güvenlik kameralarındaki görüntüsünden tespit edilerek, yakalandı.

Şişli Cumhuriyet Mahallesindeki bir işyerinde, 10 Nisan pazar günü, saat 05.15 sıralarında hırsızlık yapıldığı belirlendi. Hırsızlık yapacağı işyerine sepetli bir motosikletle gelen hırsız, kapı kilidini kesici bir aletle açtı. İçerde bir süre değerli eşya ve para arayan hırsız, kısa süre sonra bir plazma televizyon ve 7 bin 600 TL alarak, geldiği motosikletle ayrıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi. İncirlidere Caddesi'nde 12 Nisan'da gözaltına alınan E.Y. isimli şüpheli, 'İşyerinden hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel