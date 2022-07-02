Son dakika: MOTOSİKLETİ YÜZÜSTÜ YATIP KULLANDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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Son dakika: MOTOSİKLETİ YÜZÜSTÜ YATIP KULLANDI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... BURSA'da motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kişi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kişi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, 16 AUS 758 plakalı motosikleti yüzüstü yatarak kullandı. Trafiğin tehlikeye düşürüldüğü bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Seyir halindeki minibüslerin arasından ilerleyen motosikletliye, bazı sürücüler ise korna çalarak tepki gösterdi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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