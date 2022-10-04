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Son dakika haber... Modi, Zelenskiy'e Hindistan'ın Ukrayna'daki savaşta barış için yardıma hazır olduğunu söyledi

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Son dakika haber... Modi, Zelenskiy'e Hindistan'ın Ukrayna'daki savaşta barış için yardıma hazır olduğunu söyledi

Son dakika haberleri: Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, ülkesinin, Ukrayna'daki savaşta barışın sağlanması için yardıma hazır olduğunu belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, ülkesinin, Ukrayna'daki savaşta barışın sağlanması için yardıma hazır olduğunu belirtti.

Hindustan Times'ın Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Modi, Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy'le görüşmesinde, düşmanlıkların erken durdurulması çağrısında bulunan Modi, diyalog ve diplomasi yolunu savunduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda askeri bir çözüm yolu olamayacağını belirten Modi, Hindistan'ın her türlü barış çabasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Modi, görüşmede, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne, uluslararası hukuka ve tüm devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın önemini dile getirdi.

Hindistan'ın Ukrayna'dakiler de dahil olmak üzere nükleer tesislerin güvenliğine verdiği önemi vurgulayan Modi, nükleer tesislerin tehlikeye girmesinin feci sonuçlara yol açabileceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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