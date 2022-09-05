Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı

Güncel Haberler

Son dakika haber: MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı

Son dakika habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü MKE Ankaragücü Beşiktaş Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title