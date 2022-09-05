Son dakika haber: MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı
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Son dakika habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel