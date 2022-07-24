Son dakika haber: MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale...
AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Son dakika haberi: MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK- Ypg'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.
AA / Cankut Taşdan - Güncel