Son dakika haber: MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale... Son dakika haberi: MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT, terör örgütü PKK- Ypg'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. AA / Cankut Taşdan - Güncel YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale... - Haberler

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