Son dakika haber... MİT operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi (2) Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre KİMLİKLERİ BELLİ OLDUOperasyonda etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin 'Baver Sur' kod adlı Hüseyin Resuli Kızılbaş ve 'Rezan Baran' kod adlı Mervan Misto olduğu tespit edildi. KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin 'Baver Sur' kod adlı Hüseyin Resuli Kızılbaş ve 'Rezan Baran' kod adlı Mervan Misto olduğu tespit edildi. Her iki teröristin de Murat Karayılan'ın başında olduğu terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sur Güncel Haberler Son Dakika

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