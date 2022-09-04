Son dakika haber: MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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Son dakika haberine göre MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi, etkisiz hale getirdi.
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi, etkisiz hale getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel