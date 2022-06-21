Son dakika haber | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Mısır ziyareti Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti kapsamında başkent Kahire'deki İttihadiyye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşıladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti kapsamında başkent Kahire'deki İttihadiyye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşıladı. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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