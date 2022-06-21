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Son dakika haber | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Mısır ziyareti

AA - Güncel
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Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti kapsamında başkent Kahire'deki İttihadiyye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşıladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti kapsamında başkent Kahire'deki İttihadiyye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşıladı.

AA / Güncel

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