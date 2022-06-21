Son dakika haber | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Mısır ziyareti
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti kapsamında başkent Kahire'deki İttihadiyye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşıladı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Mısır ziyareti kapsamında başkent Kahire'deki İttihadiyye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşıladı.
AA / Güncel