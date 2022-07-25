MİNİBÜSTEKİ YANGIN, SAZLIĞA SIÇRADI - Haberler

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MİNİBÜSTEKİ YANGIN, SAZLIĞA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, minibüste çıkan ve sazlık alana sıçrayan yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, minibüste çıkan ve sazlık alana sıçrayan yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi Akdeniz Evleri Sitesi arkasında kullanılmayan minibüste yangın çıktı. Alevler yakındaki sazlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedenini tespit için çalışma başlatıldı.

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