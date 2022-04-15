Son dakika haber... MİNİBÜS TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Daniş Koper Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen Niyazi Çelik idaresindeki 34 JL 4787 plakalı minibüs, önünde seyreden Turgut Yeni idaresindeki 16 LAG 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsü Nevzat Çelik'i hastaneye kaldırdı. Minibüsün yolcu tarafında oturan Berzat Aslan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın araç içerisinde sıkışan cesedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından, Berzat Aslan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel, Haberler