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Son dakika haber | Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı

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Son dakika haber | Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı

Son dakika gündem haberine göre ORDU'nun Fatsa ilçesinde köprünün korkuluk demirlerine çarparak şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi, yaralandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde köprünün korkuluk demirlerine çarparak şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fatsa- Kumru kara yolu Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa ilçesine giden İslam Yay yönetimindeki 52 M 8589 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılcasu Köprüsü'nün korkuluk demirlerine çarpıp, şarampole devrildi. Ağaca çarparak durabilen minibüste sıkışan 8 yolcu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ünye ve Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Jandarma İtfaiye Fatsa Güncel Haberler Son Dakika

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