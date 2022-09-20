Son dakika haber | Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Köymen: "Gezi Tutukluları, Oradan Mücadeleye Katkı Sunabilecek Ne Varsa Onu Yapmaya Çalışıyorlar"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde Gezi tutuklamalarına karşı devam eden Adalet Nöbeti'nin 147’nci günü ve 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Gezi Davası tutukluları ile görüştüğünü belirten Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, “Seçim rüşvetlerinin, kent arazilerinin pazarlandığı bir ortamda oradan mücadeleye katkı sunabilecek ne varsa, onları yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde Gezi tutuklamalarına karşı devam eden Adalet Nöbeti'nin 147'nci günü ve 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Gezi Davası tutukluları ile görüştüğünü belirten Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, "Seçim rüşvetlerinin, kent arazilerinin pazarlandığı bir ortamda oradan mücadeleye katkı sunabilecek ne varsa, onları yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Gezi tutuklamalarına karşı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde başlatılan Adalet Nöbeti devam ediyor. Nöbetin 147'nci gününde, 'Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü' kapsamında basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Malatya Çevre Platformu Başkanı Hatice Eroğlu Akdoğan, Validebağ Gönüllüleri'nden Arif Belgin ve eski CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Kadir Gökmen Öğüt de katıldı.

"Gezi'ye emeğimize ve mesleğimize sahip çıkıyoruz" dövizlerinin taşındığı açıklamada, "Karanlık gider Gezi kalır", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Hukuksuz tutsaklık sona erecek" sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı, şunları söyledi:

"TEK ADAM REJİMİ ALTINDA HAKLARIMIZ GİDEREK BUDANMAKTADIR

"İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleştirilirken, özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır.

'Parti Devleti' anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir."

"DAHA FAZLA ÇABA SARF ETMEK ZORUNDAYIZ"

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, Gezi Davası tutuklularıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Hem Mücella (Yapıcı) abla, Çiğdem (Mater) ve Mine (Özerden) ile görüşme şansımız oluyor. Hem de Tayfun (Kahraman), Can (Atalay) ve Hakan (Altınay) ile. Hepsinin moralleri son derece yerinde, son derece çalışkan ve üretkenler. Öncelikle Adalet Nöbeti'ne bütün katılan dostları selamlıyorlar. Kucak dolusu sevgilerini gönderdiler. Onları paylaşmak isterim sizlerle. Hiç yılgın değiller bizi daha fazla motive ediyorlar onu söyleyebilirim. Hele böylesi bir dönemde, seçimlerin bu kadar yaklaştığı bir atmosferde, seçim rüşvetlerinin, kent arazilerinin pazarlandığı bir ortamda oradan mücadeleye katkı sunabilecek ne varsa, onları yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz dışarıdakilerin görevi daha da büyük. Olanaklarımız daha fazla, daha fazla çaba sarf etmek durumundayız. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum."

"GEZİ'YE SAHİP ÇIKMAK, ONURUMUZA SAHİP ÇIKMAKTIR"

Malatya Çevre Platformu adına Başkan Hatice Eroğlu Akdoğan, şöyle konuştu:

"Yıllardır bizim bölgemizde, doğuda Malatya, Erzincan, Sivas yöresinde vahşi madencilik hareketi; topraklarımızı, suyumuzu kirletiyor ve biz biliyoruz Türkiye'nin her tarafında Anadolu'nun her tarafında yapılan bütün direnişlere Gezi, ilham kaynağı olmuştur. Gezi'ye sahip çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır."

"DOĞAMIZI, TOPRAĞIMIZI KORUMAK UĞRUNA BEDELLER ÖDETİLİYOR"

Validebağ Gönüllüleri'nden Arif Belgin ise şunları söyledi:

"Çekmeköy'den tutun Malatya'ya kadar pek çok yerde, her yerde nöbet var ve bu nöbetler niçin tutuluyor? Doğamızı, gölümüzü, nehrimizi, toprağımızı, ağacımızı korumak için. Bunun uğruna bedeller ödetiliyor. Bazı insanlara saldırılıyor. Bazı insanlar hapse tıkılıyor. İşte Gezi nöbetinin bir amacı da bu; Gezi nedeniyle içeride tutulan arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar bu duyarlılığı ayakta tutmaktır."

"TARİH, TMMOB'UN DİRENİŞİNİ YAZACAKTIR"

Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün açıklaması şöyle:

"Tarih TMMOB'a yapılan saldırıları ve TMMOB'un direnişini yazacaktır diye düşünüyorum. Özellikle son 22 yıldır yapılan zulmü, herhalde dünyada başka bir örgüte yapılmamıştır diye düşünüyorum."