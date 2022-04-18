Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

GAZİEMİR, İZMİR (DHA) - MİLLİ TRİATLONCU ATA YAHŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin bir TIR'a arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren milli triatlon sporcusu Ata Yahşi memleketi İzmir'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Yahşi'nin babası Adnan Yahşi, annesi Arzu Yahşi ve kardeşi Ege Yahşi'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda katıldı. Acılı anne ve baba cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Arzu Yahşi, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Ata Yahşi'nin naaşı Eski Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,