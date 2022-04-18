Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2) - Haberler

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Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika gündem haberine göre MİLLİ TRİATLONCU ATA YAHŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIManisa'nın Kula ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin bir TIR'a arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren milli triatlon sporcusu Ata Yahşi memleketi İzmir'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİEMİR, İZMİR (DHA) - MİLLİ TRİATLONCU ATA YAHŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin bir TIR'a arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren milli triatlon sporcusu Ata Yahşi memleketi İzmir'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Yahşi'nin babası Adnan Yahşi, annesi Arzu Yahşi ve kardeşi Ege Yahşi'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda  katıldı. Acılı anne ve baba cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Arzu Yahşi, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Ata Yahşi'nin naaşı Eski Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABASI DÖNÜŞ YOLCULUĞUNU PAYLAŞMIŞ

Kazada yaşamını yitiren milli triatlon sporcusu Ata Yahşi'nin Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'ndan dönüş yolculuğunun babası Adnan Yahşi tarafından kazadan bir süre  önce Instagram'da paylaşıldığı ortaya çıktı. Baba Yahşi'nin Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Yine Düştük Yollara' isimli parçası ve 'İzmir'e dönüş zamanı' başlığıyla yaptığı paylaşımda, Ata Yahşi'nin kendilerini görüntüleyen yan araçtakilere el salladığı görülüyor.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü E.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber | Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Triatlon, Gaziemir, Milli, İzmir, Güncel, Haberler

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