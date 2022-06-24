Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale...
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel