Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun... - Haberler

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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun...

AA - Sarp Özer - Güncel
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 'Pençe Kilit Operasyonu'nun...

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu nun...

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu nun...

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu nun...

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu nun...

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu nun...

AA / Sarp Özer - Güncel

Milli, Irak, Güncel, Haberler

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