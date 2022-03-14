Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar'ın Kosovalı mevkidaşı Armend Mehaj ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar, görüşmede,Türkiye'nin Balkanların barış, huzur ve güven içinde olmasının önemini vurguladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel