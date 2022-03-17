24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
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