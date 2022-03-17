24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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