Son dakika haber | Milletvekili Şahin, hastane inşaatını inceledi Son dakika haber... AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı süren 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı süren 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Dutlu Mahallesi'ndeki inşaatı gezen Şahin, çalışmalarla ilgili yetkililerden ilgi aldı. Yapılacak hastanenin Nizip ilçesiyle çevre ilçelerdeki sağlık ihtiyaçlarına da önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, "Hastanemizde fiziki gerçekleşme yüzde 40 seviyesine ulaştı. Çalışmalar planladığı şekilde ilerliyor. Kardiyovasküler ve anjiyo ünitesinin de bulunacağı hastanemiz tamamlandığında ilçemiz Avrupa standartlarında kusursuz bir hastaneye kavuşacak." diye konuştu. AA / İrfan Aydoğdu - Güncel Milletvekili Gaziantep AK Parti Güncel Haberler Son Dakika

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