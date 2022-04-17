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Son dakika haber: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haber: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Muratpaşa ilçesinde tek katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesinde tek katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ve sahibinin ismi öğrenilemeyen metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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