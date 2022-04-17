Son dakika haber: Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Muratpaşa ilçesinde tek katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesinde tek katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ve sahibinin ismi öğrenilemeyen metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.
AA / Süleyman Elçin - Güncel