Son dakika haber! Mersinli Esnaf: "Bu Zamana Kadar Sağ Partiye Oy Verdim. Sülalem Sağcı Olmasına Rağmen Tamamen Solcu Sempatizanı Oldum, Bu Hükümetin Sayesinde"

Son dakika gelişmesine göre CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Mersin’de ziyaret ettiği kırtasiyeci “Bu zamana kadar sağ partiye oy verdim. Ama şu anda verdiğim oylardan o kadar pişman ettiler ki… Bir sağcı olarak tüm sülalem sağcı olmasına rağmen tamamen solcu sempatizanı oldum, bu hükümetin sayesinde” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin'de ziyaret ettiği kırtasiyeci "Bu zamana kadar sağ partiye oy verdim. Ama şu anda verdiğim oylardan o kadar pişman ettiler ki… Bir sağcı olarak tüm sülalem sağcı olmasına rağmen tamamen solcu sempatizanı oldum, bu hükümetin sayesinde" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin esnafını ziyaret etti. Bir çiğköfteci, Başarır'a; "Bugün 6-7 bin lira kira istiyorlar, 5 bin 500 lira asgari ücret olan bir memlekette. Bu insanın 6 bin lira, 7 bin lira maaş aldığını farz edelim. 5-6 bin lirasını kiraya verirse bu adam evine erzak mı alsın; elektriğini, suyunu, internet faturasını mı ödesin. Bu insanlar ne yapsın?" dedi.

Bir çantacı, Başarır'ın "Artık insanlar çanta alamıyor tamir mi ettiriyor?" sorusuna, "En kötü, bir çanta 150 lira. İnsanların durumu çok vahim. Allah yardımcıları olsun" karşılığını verdi.

Daha sonra bir kırtasiyeciye uğrayan Başarır'a, esnaf; "Önceden 10 kuruşa fotokopi çekiyorduk şimdi 4 katına yani 40 kuruşa çekiyoruz. Biz vatandaşa söylerken utanıyoruz ama yapacak bir şey yok" dedi. Buna karşın CHP'li Başarır, "Sen niye utanacaksın, ülkeyi bu hale getirenler utanacak" diye konuştu.

Bir başka kırtasiyeci esnaf ise, "20 liraya sattığımız fotokopi kağıdının topunu artık 95 liraya satıyoruz. Geçen yıl 7,5 liraya sattığımız kalem bugün 14 lira" dedi.

Bir kasap ise, "İnsanların durumu çok kötü. İnanın günde 10-15 kilo et satamıyoruz" dedi.

Bir hırdavatçı, "Var olmaya çalışıyoruz ama zor. İşler çok kötü. Satılığı çıkardım, burayı" dedi. Esnaf, Başarır'ın "Kaç yıllık b4urası" sorusuna, "2003-2004 yıllarından bu yana…" yanıtı verdi.

Bir başka esnaf ise "Bu zamana kadar sağ partiye oy verdim. Ama şu anda verdiğim oylardan o kadar pişman ettiler ki… Bir sağcı olarak tüm sülalem sağcı olmasına rağmen tamamen solcu sempatizanı oldum, bu hükümetin sayesinde" dedi.

Bir çiftçinin sokakta CHP'li Başarır'a "Üzümümüz para etmiyor. Borcumuzu ödeyemiyoruz, ne olacak bu üzümcünün hali?" sorusuna Başarır, "Düzelteceğiz, hep beraber düzelteceğiz" dedi.

"BU ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Ziyaretlerinin ardından yazılı açıklama yapan Başarır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ziyaret ettiğimiz her esnaf, vatandaş isyan etti. Bu isyanın tek sorumlusu bu güzelim ülkemizi bu hale getiren AKP yöneticileridir. Hiçbir AKP yöneticisinin sokağa çıkacak yüzü kalmamış. Vatandaşın, esnafın, çiftçinin, memurun, emeklinin, öğrencinin yanında olmayıp sadece yandaşlarının yanında yer alan mevcut siyasi iktidar, çözüm üretmekten ziyade sorun üretir hale gelmiştir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde, tüm bu sorunların üstesinden gelerek bu çürümüş düzeni ortadan kaldıracağımıza kimsenin şüphesi olmasın."