Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı Güncel Haberler Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Batman ve Bilecik'te bilişim sistemlerini kullanarak yatırım danışmanlığıyla vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Jandarma Bilecik Mersin Güncel Haberler

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