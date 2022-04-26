Son dakika haber: Mersin'e gemiyle getirilen 30 metrelik reaktör kazanı, kara yolu ile Adana'ya taşınıyor

MERSİN (DHA) - İSPANYA'nın Bilbao Limanı'ndan yüklenip Mersin Uluslararası Limanı'na indirilen, elyaf ve polyester ham maddesi üretiminde kullanılacak 30 metre uzunluğuna 8,5 metre yüksekliğine sahip reaktör kazanı, Adana'ya kara yoluyla taşınıyor. Trafik ekiplerinin güzergahta önlem aldığı reaktörün geçişi sırasında zaman zaman yol araç trafiğine kapatıldı.

SASA Polyester Sanayi AŞ'nin elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi için 950 milyon dolar yatırımla kurulumuna başladığı tesiste kullanılacak reaktör kazanı, yüklendiği İspanya'nın Bilbao Limanı'ndan gemiyle Mersin'e hareket etti. Denizdeki yolculuğun ardından Mersin Uluslararası Limanı'na ulaşan 30 metre uzunluğunda 8,5 metre yüksekliğindeki reaktör, çekiciye alınıp Adana'ya doğru yola çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 kara yolunda yaklaşık 55 kilometre mesafe katedilecek güzergahta, önlemler alındı. Ekipler, reaktör kazanının geçişine engel oluşmayacak şekilde kara yolundaki trafik ışıkları ve yön levhalarını yeniden düzenliyor. Polis ekiplerinin önlemler aldığı, araç trafiğinin bazı bölgelerde kontrollü geçildiği yol güzergahında, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Reaktör kazanının cuma günü tesislere ulaştırılması bekleniyor.

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