Son dakika haber | Mersin'deki terör operasyonunda 6 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre 2 TUTUKLAMAMersin'de, 1 Mayıs öncesi bombalı manipülatif eylem planı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden A.Ş. ile oğlu Ö.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 kişi ise tutuktsuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
2 TUTUKLAMA
Mersin'de, 1 Mayıs öncesi bombalı manipülatif eylem planı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden A.Ş. ile oğlu Ö.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 kişi ise tutuktsuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel