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Son dakika haber... Mersin'deki terör operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Ercan - Güncel
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Son dakika haber... Mersin'deki terör operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Son dakika haberleri... MERSİN'de 1 Mayıs öncesi bombalı manipülatif eylem planı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de 1 Mayıs öncesi bombalı manipülatif eylem planı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kentte 1 Mayıs öncesi manipülatif eylem hazırlığında olduğu belirtilen PKK/KCK'lı olduğu iddiasıyla 8, Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım (TKP/K) üyesi olduğu iddiasıyla da 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.Ş.'nin evinde bomba yapımında kullanılan plastik patlayıcı ele geçirildi. Ö.Ş.'nin çok güçlü olduğu belirtilen patlayıcıyla Mersin'de 1 Mayıs kutlamalarında bombalı eylem yapıp, Yunanistan'a kaçmayı planladığı da kaydedildi.

1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ramazan Bayramı öncesi işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ek gözaltı süresi tamamlanan 6 şüpheli ise bugün adliyeye gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Gözaltı, 1 Mayıs, Mersin, PKK, Güncel, Haberler

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