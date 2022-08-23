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Son dakika haber: Mersin'de yetenekli çocuklar basketbola kazandırılacak

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Son dakika haber: Mersin'de yetenekli çocuklar basketbola kazandırılacak

Son dakika haberine göre Akdeniz Belediyesi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, basketbola yeteneği olan çocukların spora kazandırılması için iş birliği yapacak.

Akdeniz Belediyesi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, basketbola yeteneği olan çocukların spora kazandırılması için iş birliği yapacak.

Kulübün açıklamasına göre, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Genel Koordinatörü Ender Ünlü, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti.

Görüşmede, yetenekli çocukların basketbola kazandırılması, öğrencilerin müsabakalara götürülmesi ve ortak etkinlikler düzenlenmesi için iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Gültak, basketbol kulübünün her alanda desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Yaz spor okullarımızla sporla tanıştırdığımız binlerce pırıl pırıl çocuğumuz var. Belediyemizin spor kulübü ve ÇBK iş birliğiyle bu çocuklarımızı spora kazandırabiliriz. Öğrencilerimizi de maçların oynandığı salonlara ücretsiz ulaştırıp hem takımımızın desteklenmesine hem de sosyalleşmelerine katkı sunabiliriz. Mersin ve Akdeniz için atılacak tüm adımları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü de kulübün çalışmalarını ve yeni sezondaki hedeflerini anlattı.

Ziyaret sonunda Ünlü, Gültak'a ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi forması hediye etti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

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