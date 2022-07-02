Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kimliği belirlenen 4 zanlı Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde, bir kilogram esrar, 7 kök Hint keneviri, 115 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu, iki hassas terazi ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan, operasyon kapsamında kent merkezindeki çalışmalarda da 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. AA / Serkan Avci - Güncel Narkotik Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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