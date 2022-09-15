Son dakika haber | Mersin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobile düzenlenen 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobile düzenlenen 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Gazipaşa Mahallesi'nde 10 Eylül'de otomobildeki 2 kişinin silahla öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden E.K. (26), A.M. (38) ve O.K. (25) yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da çalılık alanda bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Adresinde bulunmayan A.K'yi (45) arama çalışmaları sürüyor. Gazipaşa Mahallesi'nde 33 NLN 58 plakalı otomobile silahla ateş açılması sonucu sürücü Mustafa Kırgın (58) ile yanındaki Orhan Yıldız (51) hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Gazipaşa Tarsus Mersin Eylül Güncel Haberler Son Dakika

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