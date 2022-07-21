Son dakika haber! Mersin'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Z.S.A. yönetimindeki otomobil, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda A.A.E. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü A.A.E. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması, bisiklet sürücüsünün yola savrulması yer alıyor. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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