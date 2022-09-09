Son dakika haber | Mersin'de orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de orman yangınına müdahale ediliyorMERSİN Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Mersin'de orman yangınına müdahale ediliyor MERSİN Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle müdahale ederken, havadan da 4 helikopterle müdahale ediliyor. Bölge halkının de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Akdeniz Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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