Son dakika haber | Mersin'de orman yangını 2'nci gününde (2) Gelen son dakika haberlerine göre SADECE HAVADAN MÜDAHALE EDİLEBİLİYORMersin'de Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına 5 helikopterle havadan müdahale sürüyor. SADECE HAVADAN MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR Mersin'de Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına 5 helikopterle havadan müdahale sürüyor. 23 arazöz ve çok sayıda personelin sevk edildiği bölgede, arazi yapısı nedeniyle kara ekibi yangına müdahale edemiyor.Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, arazi yapısı nedeniyle sadece havadan müdahalenin yapılabilen yangının ilerlemesinin durdurulduğunu belirtti. Yangının büyüme ihtimalinin zayıf ve ikametlere uzak bir bölgede çıkması nedeniyle tehlike oluşturmadığı kaydedildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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