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Son dakika haber | MERSİN'DE ORMAN YANGINI

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Son dakika haber... MERSİN'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın, sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.

MERSİN. (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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