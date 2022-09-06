Son dakika haber: MERSİN'DE ORMAN YANGINI Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından söndürüldü. MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından söndürüldü. İlçeye bağlı Tepensesi mevkisinde, fıstık çamlarının yoğun olduğu alanda yangın çıktı. Bölgede yoğun dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ve orman ekipleri, yaklaşık 3 dönümlük alanda başlayan yangını kontrol altına alarak, fıstık çamlarına ulaşmadan söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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