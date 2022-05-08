Son dakika haber... Mersin'de okul ve mezarlıklardan musluk çalan zanlı tutuklandı
AA - Güncel
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Son dakika haberleri: Mersin'in Erdemli ilçesinde okul ve mezarlıklardan musluk çalan şüpheli tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde okul ve mezarlıklardan musluk çalan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki okul ve 3 mezarlıktan çok sayıda musluk çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, muslukları çalan zanlının S.D. olduğunu belirledi.
S.D. ve muslukları satın alan 2 kişi operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Güncel