Son dakika haber... Mersin'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Pazarbaşı Mahallesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği ekipleri yönlendirildi. Arazözler ve bir helikopterin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına aldı. Yaklaşık 3 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor. AA / Murat Pancar - Güncel Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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