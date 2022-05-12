Son dakika haber: Mersin'de kazaya müdahale ettiği sırada tırın çarptığı vinç operatörü hayatını kaybetti

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 tır ile kamyonun karıştığı kazaya müdahale eden vinç operatörü, yoldan geçen başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde 42 YZ 919 plakalı tır, 01 BHJ 59 plakalı domates yüklü kamyon ve 42 AEC 325 plakalı tır çarpıştı.

Yaralanan 3 sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda çalışma yapıldığı sırada S.A'nın kullandığı 27 BIN 66 plakalı tır, kazaya karışan araçları kaldırmak için 33 KNZ 01 plakalı vinç ile olay yerine gelen Ali Türkmen'e (43) ve bir otomobile çarptı.

Türkmen, olay yerinde hayatını kaybetti.