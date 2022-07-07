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Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol kenarındaki otomobile kamyonun çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol kenarındaki otomobile kamyonun çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ömer Aydın, 38 EJ321 plakalı otomobilini Tarsus-Pozantı otoyolu kavşaklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle güvenlik şeridine çekti.

Bu sırada arkadan gelen Umut Bulut yönetimindeki 33 AJP 728 plakalı kamyon, otomobile çarptı.

Ömer Aydın kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne, Aydın'ın cenazesi de morga kaldırıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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