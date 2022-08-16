Son dakika haber! Mersin'de kaçak silah ticareti iddiasına 4 gözaltı
Son dakika habere göre Mersin'in Toroslar ilçesinde, oto yıkamacıda kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, oto yıkamacıda kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, polis ekipleri Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıda kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 59 mermi ve 4 fişek ele geçirildi.
Ekipler, zanlılar F.U, E.U, G.C. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel