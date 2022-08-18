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Son dakika haber: Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 7. katından düşen 59 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 7. katından düşen 59 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle GMK Bulvarı'ndaki inşaatta çalışan M.S.T, binanın 7. katından dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinden bir kişinin, işçiyi kalp masajıyla hayata döndürmeye çalışması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen M.S.T'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

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