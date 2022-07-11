Son dakika! Hareket halindeki minibüsten yola düşen kadın öldü Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın hayatını kaybetti. Meryem Özkıraç (41), 7 Temmuz'da Fatih Mahallesi Adana Caddesi'ndeki durakta Cumali K'nin (41) kullandığı 33 NC 435 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne bindi. Yolculuk ücretini ödeyen kadın, koltuğa oturmak istediği sırada dengesini kaybederek hareket halindeki minibüsün açık kapısından düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı kadını Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özkıraç, doktorların çabasına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Cumali K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Özkıraç'ın yola düşmesi minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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