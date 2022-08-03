Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı - Haberler

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Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Ekiplerin operasyona çıkışı Operasyonun dron kamerasıyla görüntülenmesi Adreste yapılan arama Yakalananların emniyete götürülüşü Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı MERSİN - Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı...

 - Güncelleme:

Ekiplerin operasyona çıkışı

Operasyonun dron kamerasıyla görüntülenmesi

Adreste yapılan arama

Yakalananların emniyete götürülüşü Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

MERSİN - Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, çalışma kapsamında, "terör örgütü PKK'ya üyelik", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "birden çok yol kesme" ve "yağma" suçlarından aranan M.E. ve U.B'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen polis, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi hücre evi olarak kullanılan adreste yakaladı.

Adreste 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen M.E. ve U.B'nin işlemleri devam ediyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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