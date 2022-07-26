Son dakika haber... Mersin'de drift yaptığı otomobilden havaya ateş açan sürücüye para cezası Son dakika haberine göre Mersin'de, drift yaptığı otomobilden havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşürmesiyle ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi. Mersin'de, drift yaptığı otomobilden havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşürmesiyle ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Asayiş Şubesi ekipleri, bir sürücünün otomobilinin camından havaya ateş edip, caddelerde drift yaptığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Polis, 33 CLY 23 plakalı otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu A.S'yi adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliye, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 9 bin 125 lira ceza uygulandı. Ehliyetine 2 ay el konulan A.S'nin otomobili de "hacizli yakalama şerhi" olduğunun belirlenmesi üzerine trafikten men edildi. Güncel AA / Sezgin Pancar Emniyet Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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