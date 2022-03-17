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Son dakika haber! Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Son dakika haber! Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Son dakika haberlerine göre Tarsus ilçesinde, kullandığı minibüste kalp krizi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde, kullandığı minibüste kalp krizi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücü Serkan Diril (42), 33 S 5231 plakalı minibüsüyle Eski Ömerli Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Diril'i Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Diril, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haber! Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Kalp Krizi, Tarsus, Güncel, Haberler

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