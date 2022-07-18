Son dakika haber | Mersin'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. M.A.B'nin kullandığı 43 DY 555 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Kütüklü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyere çarptıktan sonra devrilen aracın sürücüsü ve otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Şevket ve Perihan Gülten, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Gaziantep Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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