Son dakika haber: Mersin'de demir korkuluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Pirireis Mahallesi 1103 Sokak'ta, bir binanın zemin katındaki dairenin penceresinin demir korkuluğuna sıkışan kediyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, demir yardımıyla korkuluğu genişleterek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kedinin kurtarılması ve bölgeden uzaklaşması cep telefonu kamerasına yansıdı.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel