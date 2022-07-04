Son dakika haber: Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı

Mersin'de, 13 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında bir zanlı daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 13 kişinin yakalandığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli M.A'nın da adresini belirledi.

Şüpheli M.A, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin'de 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek DEAŞ'a hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmada, haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 13'ü yakalanmıştı.