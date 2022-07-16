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Son dakika haber... Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Son dakika haber... Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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