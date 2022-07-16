Son dakika haber... Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika gündem haberi... Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.