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Son dakika haber | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Son dakika haber | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Uçarı ve Kızılaliler mahalleleri arasındaki kızılçam ormanında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması da yapılan yangın bölgesinde alevler tamamen söndürüldü.

Yaklaşık 3,5 dönüm ormanlık alanın etkilendiği yangının, kuvvetli rüzgarda zarar gören enerji nakil hattından çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Son dakika haber | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haber | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

AA / İbrahim Polat - Güncel

Yangın, Anamur, Mersin, Güncel, Haberler

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