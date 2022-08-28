Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Mersin'de bir kişi sokakta ölü bulundu

Güncel Haberler

Son dakika haber! Mersin'de bir kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika haberi: Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, sokakta ölü bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, sokakta ölü bulundu.

Doğancı Mahallesi'ndeki sokakta bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin İlhan'a ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel

Mersin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title