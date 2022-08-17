Son dakika haber: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten biri öldü, 2'si yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten biri öldü, 2'si yaralandı. Özlüce Mahallesi'nde yaşayan M.G. (47) ile evinin damında görüştüğü R.D. (46), H.D. (42) ve A.D. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği 3 kardeş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına için çalışma başlattı. Zanlının, jandarma karakoluna giderek teslim olduğu bildirildi. Öte yandan, yaralılar H.D. ve A.D'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Güncel AA / Ahmet Can Erdogan Jandarma Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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