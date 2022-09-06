Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Güncel Haberler Mersinin Çamlıyayla ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Mersinin Çamlıyayla ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Çayırekinliği Mahallesi Paşa Sokak'ta Şebnem Bulun, kedisinin bahçedeki çıktığı ağaçtan inemediğini görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden indirerek sahibine teslim etti. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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